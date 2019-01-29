Смольный рассчитывает нарастить доходы бюджета до триллиона к 2024-2025 годам

Задачу повысить бюджетные доходы города до триллиона рублей городское правительство рассчитывает выполнить через 5-6 лет. Ранее ее поставил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

О предполагаемых сроках на заседании правительства заявил вице-губернатор Евгений Елин. Конкретный план по радикальному повышению доходов будет сформирован в ближайшее время. Среди прочего Елин отметил повышение качества инвестиционных программ.

Ранее Александр Беглов поставил задачу повысить годовые доходы до триллиона рублей.