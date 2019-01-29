18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-7°C
/ Завтра: +0
$ 66.34р
75.88р
13:28 29.01.2019
Расширенный поиск

Общество
29.01.2019 11:01
Печать

Аналитики перепроверили данные Росстата. Бурный рост сельского хозяйства в России произошел только на бумаге

Объем произведенной в стране сельхозпродукции в денежном выражении оказался на 542 миллиарда рублей меньше, чем рапортуют в официальной статистике. К таким выводам пришли аналитики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

«Опубликованные ранее данные о производстве сельскохозяйственной продукции оказались завышенными. <...> Наиболее значительные ошибки обнаружились в оценках валового производства картофеля, овощей и бахчевых, фруктов и ягод, молока. Эксперты делают вывод о том, что используемые методы статистического наблюдения не всегда позволяют объективно судить о происходящих на селе процессах», – сообщается 29 января в «Мониторинге экономической ситуации».

Федеральная служба государственной статистики первоначально оценивала рост сельхозпроизводства за 7 лет в 1,773 триллиона рублей, однако перепроверка показала, что реальный показатель – 1,231 триллиона рублей. Темпы роста в отрасли с 2012 по 2017 год оказались почти в два с половиной раза меньше, чем в официальной статистике – 8,7% вместо 20,4%.

Ситуация с картофелем может привести к тому, что его придется импортировать из других стран, полагают аналитики. Разница между декларируемым показателями и реальными цифрами показала почти 36% несоответствия. «В результате чиновники Минсельхоза России, политики, научная общественность, бизнес-сообщество пребывают в уверенности, что картофеля в России предостаточно. На деле же оказывается, что Россия производит около 20 млн тонн, что с учетом объема потребления, семян и потерь уже грозит дефицитом или наращиванием импорта», – предупреждают в РАНХиГС.

Кроме того, реальные показатели производства молока оказались на 3,4% меньше, чем у Росстата. У овощей и бахчевых культур разница – 17,2%, фруктов и ягод – 8,2%

При этом не совсем точными оказались и данные по личным хозяйствам населения. «Учет производства продукции в хозяйствах населения – трудная задача», – подчеркивают эксперты РАНХиГС.

Авторы мониторинга недоумевают, «какую природу имеет феномен завышения данных в условиях рыночной экономики».

Роста по 2018 году также ожидать не стоит. «Если же сравнить начальные данные за 2017 год (5654 млрд руб.) с результатами 2018 года, то придется признать, что в 2018 году может произойти серьезное падение сельскохозяйственного производства: примерно на 11–14%», – говорится в мониторинге.

«Таковы парадоксы отечественной статистики: Росстат 17 лет отчитывается о росте производства, но на 2017-й год оно оказывается в 1,6 раза ниже, чем в 2000 году», – резюмируют в РАНХиГС.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
pixabay.com
29.01.2019 12:47

Чем больше – тем дешевле

За повторную покупку квартиры или коммерческого помещения компания «КВС» предоставляет скидку согласно программе «Лояльности». Серебряная карта по данной программе дает владельцам право на покупку жилья или коммерции со скидкой 2%, владельцам золотой – 3%.
СК «Полис Групп»
28.01.2019 16:11

ГК «Полис Групп» организовала катки для жителей Мурино и Кудрово

Компания «Полис Групп» приняла активное участие в организации открытого катка во дворе многоквартирного дома в составе ЖК «Мой город» в Мурино по адресу: пр. Авиаторов Балтики д.3.
RBI
28.01.2019 15:03

Дом Культуры Льва Лурье и RBI просят петербуржцев помочь в создании блокадной экспозиции

Дом культуры Льва Лурье и Группа RBI продолжают формирование памятной экспозиции на территории бывшего Левашовского хлебозавода, работавшего для ленинградцев в страшные блокадные дни.
pixabay.com
28.01.2019 14:56

Консультация от ГАРАНТа: понижение в должности

Можно ли работника понизить в должности без его согласия, рассказывает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Татьяна Трошина.
Setl Group
28.01.2019 13:33

Проспект Ветеранов у жилого комплекса «Солнечный город» продлят к концу 2019 года

«Дирекция транспортного строительства» заключила контракт с компанией «Возрождение» на продление пр. Ветеранов от ул. Пионерстроя до пересечения с пр. Буденного.
Группа компаний «ЦДС»
28.01.2019 12:42

«Большая Медведица» и Группа ЦДС проведут торжественный концерт в честь Дня снятия блокады

Региональное общественное благотворительное движение «Большая Медведица» и Группа ЦДС организуют торжественный концерт «На все века – Непокоренные» (6+), посвященный 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
ГК «Эталон»
28.01.2019 12:15

Группа «Эталон» BIM-лидер по итогам 2018 г.

НТЦ «Эталон» (входит в Группу «Эталон») назван «BIM-лидером». Это уже четвертая по счету награда, которой удостоена Компания.
Пресс-служба ГК «Эталон»
28.01.2019 10:53

В канун 75-летия снятия блокады Ленинграда Группа «Эталон» организовала памятные мероприятия

27 января 1944 года наш город был полностью освобожден от вражеских захватчиков. В этом году вся страна, а в особенности петербуржцы, отмечают 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда.
фото предоставлено компанией ООО "Деликатный переезд Северо-Запад"
25.01.2019 17:55

Как переехать, если город занесло снегом

Люди переезжают круглогодично. Каждый переезд имеет свои особенности, однако, уровень сложности таких переездов повышается с наступлением зимы. С какими трудностями сталкиваются мувинговые компании при организации переездов в зимнее время?
ГК "КВС"
25.01.2019 17:26

Компания «КВС» заняла 3 место в ТОП Застройщиков Ленинградской области

Компания «КВС» вошла в тройку ТОП Застройщиков Ленинградской области по объему вводу жилья в 2018 году по данным единого реестра застройщиков. Всего в Ленинградской области было оценено 40 строительных компаний.
ГК "КВС"
25.01.2019 17:04

Правильные помещения для правильного бизнеса

01 марта 2019 года компания «КВС» рада распахнуть двери своего нового бизнес-центра класса «B+» «Мельник» по адресу: ул. Профессора Качалова, д.7, литера А.
СК «Полис Групп»
25.01.2019 15:55

В ЖК «Вернисаж» от «Полис Групп» открылся детский сад

23 января 2019 года состоялось торжественное открытие детского сада на 220 мест в составе ЖК «Вернисаж» в Кудрово. Девелопер проекта – ГК «Полис Групп». В церемонии принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.