Аналитики перепроверили данные Росстата. Бурный рост сельского хозяйства в России произошел только на бумаге

Объем произведенной в стране сельхозпродукции в денежном выражении оказался на 542 миллиарда рублей меньше, чем рапортуют в официальной статистике. К таким выводам пришли аналитики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

«Опубликованные ранее данные о производстве сельскохозяйственной продукции оказались завышенными. <...> Наиболее значительные ошибки обнаружились в оценках валового производства картофеля, овощей и бахчевых, фруктов и ягод, молока. Эксперты делают вывод о том, что используемые методы статистического наблюдения не всегда позволяют объективно судить о происходящих на селе процессах», – сообщается 29 января в «Мониторинге экономической ситуации».

Федеральная служба государственной статистики первоначально оценивала рост сельхозпроизводства за 7 лет в 1,773 триллиона рублей, однако перепроверка показала, что реальный показатель – 1,231 триллиона рублей. Темпы роста в отрасли с 2012 по 2017 год оказались почти в два с половиной раза меньше, чем в официальной статистике – 8,7% вместо 20,4%.

Ситуация с картофелем может привести к тому, что его придется импортировать из других стран, полагают аналитики. Разница между декларируемым показателями и реальными цифрами показала почти 36% несоответствия. «В результате чиновники Минсельхоза России, политики, научная общественность, бизнес-сообщество пребывают в уверенности, что картофеля в России предостаточно. На деле же оказывается, что Россия производит около 20 млн тонн, что с учетом объема потребления, семян и потерь уже грозит дефицитом или наращиванием импорта», – предупреждают в РАНХиГС.

Кроме того, реальные показатели производства молока оказались на 3,4% меньше, чем у Росстата. У овощей и бахчевых культур разница – 17,2%, фруктов и ягод – 8,2%

При этом не совсем точными оказались и данные по личным хозяйствам населения. «Учет производства продукции в хозяйствах населения – трудная задача», – подчеркивают эксперты РАНХиГС.

Авторы мониторинга недоумевают, «какую природу имеет феномен завышения данных в условиях рыночной экономики».

Роста по 2018 году также ожидать не стоит. «Если же сравнить начальные данные за 2017 год (5654 млрд руб.) с результатами 2018 года, то придется признать, что в 2018 году может произойти серьезное падение сельскохозяйственного производства: примерно на 11–14%», – говорится в мониторинге.

«Таковы парадоксы отечественной статистики: Росстат 17 лет отчитывается о росте производства, но на 2017-й год оно оказывается в 1,6 раза ниже, чем в 2000 году», – резюмируют в РАНХиГС.