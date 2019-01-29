Из-за долга за жилье петербуржец отправил в багажник приезжего из Таджикистана. Иностранца ищут четвертые сутки

Долг за съём квартиры стал поводом для заточения гражданина Таджикистана в багажнике автомобиля. Спустя четверо суток судьба заложника не прояснилась, а его обидчику вменили ещё одну уголовную статью.

Как стало известно «Фонтанке» 29 января, в отношении 50-летнего петербуржца, подозреваемого в убийстве, возбудили ещё одно уголовное дело – по статье «Похищение человека» (126 УК РФ). Горожанин свою вину продолжает отрицать.

По информации нашего издания, конфликт в деревне Гарболово Всеволожского района Ленобласти начался из-за долга по оплате жилья. 57-летняя хозяйка жилплощади вместе с компаньоном требовали денег от 25-летнего гражданина Таджикистана. Разговор не дал результатов. После чего петербуржец запихнул иностранца в багажник своего «Киа Рио» и уехал в неизвестном направлении.

Позже автолюбителя задержали, вспомнить, в каком месте узник покинул свою «тюрьму», он не смог.

Это не единственное серьезное происшествие, произошедшее за последние дни из-за небольшой суммы денег. Ранее в Петербурге задолжавший пять тысяч рублей горожанин изрезал двоих «коллекторов», пришедших за долгом. Один из них погиб.