Полиция наказала петербурженку, на камеру прокатившую друзей по Невскому на ватрушке

Полиция вынесла решение по поводу опасного нарушения ПДД – его видеозапись выложил в «Инстаграм» пользователь, называющий себя пранкером. Парень и девушка веселятся, катаясь на ватрушке за автомобилем по центру Петербурга, в том числе по Невскому проспекту.

Нарушителем признали женщину-водителя. Как сообщает 29 января пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ролик был выявлен в ходе мониторинга Интернета. На нём «зафиксирован факт нарушения ПДД, допущенный водителем автомобиля «Ситроен» у дома 114 по Невскому проспекту»: водитель «перевозит мужчину и женщину, прикрепив тюбинг к автомобилю».

За рулём, как выяснилось, находилась 26-летняя местная жительница (по данным «Фонтанки», «Ситроен» как раз принадлежит женщине). В отношении неё составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ за перевозку людей вне кабины транспортного средства и назначено наказание в виде административного штрафа.

Согласно КоАП, перевозка людей вне кабины автомобиля влечёт наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

ГИБДД изучает ещё одну похожую видеозапись, размещённую в соцсетях: катания на ватрушке на КАД.

Зимой 2017 года в садоводстве Кировском районе Ленобласти 19-летний молодой человек на ватрушке, привязанной к машине, вылетел под встречный автомобиль и впал в кому. Через несколько дней на трассе «Скандинавия» 24-летний парень при подобных же обстоятельствах врезался в дерево и получил тяжёлые травмы. Любопытно, что в обоих случаях водители, развлекавшие приятелей, скрылись с места ДТП.