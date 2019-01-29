Житель Индии заплатил 2 млн рублей, чтобы уехать из Петербурга

Уроженец Индии заплатил почти два миллиона рублей, чтобы покинуть Петербург. Иностранец приложил усилия и собрал деньги на крупный уголовный штраф.

Как сообщили «Фонтанке» 29 января в управлении Федеральной службы судебных приставов по городу, мужчина попался на взятке сотруднику миграционной службы. Суд назначил ему наказание, более чем в 10 раз превышающее сумму мзды: за 150 тысяч рублей в конверте гражданин Индии должен был уплатить в казну 1 950 000 рублей уголовного штрафа.

Суд дал должнику рассрочку на 48 месяцев. Но это не очень помогло: ежемесячные выплаты от провинившегося поступали нерегулярно и не в полном объёме. В связи с чем уклонисту преподнесли еще один неприятный сюрприз — закрыли для него границу.

«Очевидно, не смирившись с тем, что о поездках на родину ему придется забыть, мужчина собрал необходимую сумму и выплатил штраф в полном объёме», – отметили в ведомстве.