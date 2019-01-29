Бюджет Петербурга в 2018 году получил 579,7 млрд рублей, потратил - 569,6 млрд

Исполнение доходной части бюджета Северной столицы в 2018 году составило 102,8%. Расходные статьи реализованы на 96,8%.

Цифры по исполнению были представлены 29 января на заседании петербургского правительства. Собственные доходы города составили 95,7% от всех поступлений, остальное – перечисления из федерального бюджета. В основном казну пополняли налог на доход физических лиц (44,3%) и налог на прибыль (27,7%).

Что касается расходов бюджета, то почти целиком они относятся к 18 программам. Уровень исполнения наиболее высок в программах по соцподдержке граждан, развитию культуры и содействию занятости населения.

Как ранее писала «Фонтанка», адресная инвестпрограмма исполнена на 80,8%.