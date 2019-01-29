В Чёрном море догорает «Маэстро». Пожар на танкере продолжается восьмой день

Открытый огонь на танкере «Маэстро» в Черном море прекратился к утру 29 января. Но судно может тлеть внутри, поэтому обследовать его пока невозможно, пишет РБК со ссылкой на Росморречфлот.

«На «Канди» горение продолжается, достаточно большое. Мы орошаем оба прохода», — добавили в пресс-службе.

Танкеры под флагом Танзании загорелись 21 января недалеко от Керченского пролива в момент, когда они находились на якорной стоянке и передавали топливо с борта на борт. На борту находились 32 человека, граждане Турции и Индии. В результате пожара погибли 10 человек, еще 10 пропали без вести, спасти удалось 12 моряков.

Следственный комитет России заявил, что причиной возгорания стало нарушение правил безопасности. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.