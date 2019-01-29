«Работа за компьютером не относится к вредным условиям труда». В России предлагают отменить медосмотры для офисных работников

Работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда, а значит, медосмотры у офисных работников можно отменить. К такому выводу пришли в министерстве труда и социальной защиты. Сообщение о разработке изменений в перечне вредных или опасных производственных факторов​ опубликовано на официальном портале нормативных правовых актов 29 января.

В Минтруда полагают, что работа за компьютером в сумме не менее 50% рабочего времени не несет рисков получения профессиональных заболеваний и травм, поэтому медицинские обследования офисных работников назвали «избыточными требованиями».

Публичное обсуждение предложения Минтруда продлится до 7 февраля. Если оно будет одобрено, изменения примут в августе 2019 года.

Сейчас закон гласит, что все офисные работники, которые трудятся за компьютером более 50% рабочего времени, должны проходить обязательные медосмотры у невролога и офтальмолога один раз в два года за счет работодателя.