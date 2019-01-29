В Купчино 13-летний школьник с сотрясением попал в больницу. Подросток заявил, что пострадал от кулаков учителя физкультуры

Учащийся школы во Фрунзенском районе Петербурга госпитализирован в больницу после урока физкультуры. Юноша утверждает, что его избил 62-летний учитель.

Как стало известно «Фонтанке», 24 января в 21.30 скорую вызвали к одному из домов на улице Олего Дундича. Помощь медиков понадобилась 13-летнему подростку. Его с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали.

По словам самого подростка, травмы он получил в этот же день на уроке физкультуры в школе №603. В роли обидчика якобы выступил 62-летний учитель физкультуры, который не сдержал эмоций и применил силу.

В администрации школы №603, расположенной на Малой Балканской улице, факт происшествия подтвердили, отметив, что «ситуация неоднозначная». Идёт расследование произошедшего. Учитель физкультуры трудится в этом учреждении много лет, зарекомендовал себя положительно.