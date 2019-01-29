Мошенничество и промышленный шпионаж. В США определились с обвинениями против Huawei

Министерство юстиции США официально обвинило китайскую телекоммуникационную компанию Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве, связанном с нарушением санкций против Ирана. Об этом заявил исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уитэкер.

Дело о похищении коммерческой тайны тянется с 2014 года, а сами события произошли в 2012, когда Huawei своих инженеров в американскую компанию T-Mobile, чтобы познакомиться с работой робота Tappy, который имитирует использование смартфонов, пишет 29 января РБК.

В нарушение соглашения, заявляла T-Mobile, сотрудники Huawei завладели не только информацией о его характеристиках, но и отдельными элементами, в результате компания смогла использовать украденные части робота для «разработки, улучшения и устранения неполадок собственного робота». Сама Huawei утверждала, что урегулировала этот спор еще в 2017 году.

Кроме того, Минюст США решил, что Huawei совершила банковское мошенничество, поскольку предоставила недостоверную информацию об отношениях со своим иранским подразделением. Объявив о выходе из числа его собственников, Huawei на самом деле оставалась теневым бенефициаром и продолжала вести бизнес в Иране. Против дочерних компаний Huawei выдвинуты обвинения по десяти пунктам, добавляет РБК.

Администрация президента США Дональда Трампа пытается запретить американским компаниям покупать оборудование Huawei. Эксперты по безопасности Соединенных Штатов обеспокоены тем, что техника может быть использована для шпионажа против​ их страны.

Кроме того, против финдиректора Huawei Мэн Вэньчжоу, которая в Канаде ожидает решения суда по экстрадиции в США, выдвинут дополнительные обвинения по 13 пунктам.