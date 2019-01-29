Россия заняла 138 место по уровню восприятия коррупции в госсекторе. В соседях — Папуа — Новая Гвинея, Ливан и Иран

Россия заняла 138 место в рейтинге из 180 стран по уровню восприятия коррупции в государственном секторе. Исследование опубликовало международное антикоррупционное движение Transparency International 29 января. Россия набрала 28 баллов из 100. Столько же баллов набрали Папуа — Новая Гвинея, Ливан, Иран и Мексика.

Индекс восприятия коррупции составляется с 1995 года на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто — самый низкий.

В группе лидеров первое место заняла Дания (88 баллов), второе — Новая Зеландия (87 баллов), а третье разделили Финляндия, Швеция, Швейцария и Сингапур (по 85 баллов). Аутсайдерами стали — Сомали (10 баллов), Сирия и Южный Судан (13 баллов).

Соединенные Штаты Америки получили 71 балл и впервые за долгое время не смогли попасть в первую двадцатку.

В группе стран СНГ и географических соседей России самый большой рывок совершил Таджикистан — с 21 до 25 баллов. На два балла улучшили свое положение Украина (с 30 до 32 баллов) и Молдавия (с 31 до 33 баллов).