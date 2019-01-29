Из «Лахты-2» вчера эвакуировали 800 человек. Бомбу в здании не нашли

Около 800 человек покинули накануне бизнес-центр в Приморском районе Петербурга из-за ложного сообщения о заминировании — уже третьего по счету за последние дни.

«Фонтанка» узнала число посетителей и персонала «Лахты-2», которым пришлось подышать свежим воздухом утром 28 января из-за эвакуации. На улицу из здания по адресу: улица Оптиков, 4, литера А, отправили около 800 человек. Проверяли помещения с 10.30 до 11.30, взрывчатку не нашли.

Напомним, вчера рано утром угрожающие послания пришли на электронную почту Куйбышевского, Дзержинского и Выборгского районного судов. Автор письма уведомлял о том, что в «мусорных корзинах и кабинетах» заложены бомбы. «Будут нужны жертвы — сделаем», – обещал аноним.

Отметим, что «Лахту-2» из-за подобных угроз проверяли и два предыдущих дня, общее число эвакуированных составило около 2000 человек.