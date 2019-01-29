«Не стоит рассчитывать на раннюю весну». В Гидрометцентре рассказали про погоду в феврале и марте

Жителям европейской территории России не стоит ждать раннюю весну. Февраль и март на в центральных регионах будут вполне зимними месяцами, рассказал 29 января в интервью «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«К сожалению, в этом году жителям центральных регионов России не стоит рассчитывать на раннюю весну», – сказал Вильфанд. По его словам, погода в ближайшие месяцы будет демонстрировать изменчивое настроение от 20-градусных морозов до оттепелей.

«В этом году мы не прогнозируем и быстрого схода снежного покрова. Обычно в центре европейской территории он сходит в первой декаде апреля. Раньше этого срока он вряд ли растает. Продолжится и нарастание величины снежного покрова. Сугробы и сейчас не маленькие, а за два месяца они еще вырастут», – добавил синоптик.

В Петербурге перед приходом февраля морозы отступят. В среду, 30 января, в Северной столице потеплеет до ноля градусов. Синоптики прогнозируют слабую метель.