На Октябрьской набережной ночью тушили цех по переработке мусора

Цех по переработке мусора горел ночью 29 января в Невском районе Петербурга.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, информация о происшествии поступила в 00.40. Горело в промзоне на Октябрьской набережной, 50. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Возгорание тушили по повышенному номеру сложности №2, который сняли после локализации возгорания — в 02.41. По предварительной информации, никто не пострадал.

На месте работали 18 единиц техники.