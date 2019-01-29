Происшествия
На Октябрьской набережной ночью тушили цех по переработке мусора
Цех по переработке мусора горел ночью 29 января в Невском районе Петербурга.
Как сообщили в ГУ МЧС по городу, информация о происшествии поступила в 00.40. Горело в промзоне на Октябрьской набережной, 50. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
Возгорание тушили по повышенному номеру сложности №2, который сняли после локализации возгорания — в 02.41. По предварительной информации, никто не пострадал.
На месте работали 18 единиц техники.
Справка:
Повышенный номер сложности №2 присваивается возгоранию тогда, когда при большой площади горения, нехватке сил и средств, отсутствии водоисточников и других проблемах, запрашиваются дополнительно еще два отделения из соседних районов. Всего на месте пожара работают шесть отделений.