В Бурятии опоздавших на ОБЖ детей заставили просидеть урок в противогазах

В Бурятии учитель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) заставил учеников седьмого класса в течение урока сидеть в противогазах в наказание за опоздание. Инцидент произошел в средней школе № 58 в Улан-Удэ, пишет 29 января портал «Байкал Daily».

По данным портала, узнавшие о непедагогических методах воспитания на уроке родители учеников обратились к детскому омбудсмену Бурятии Татьяне Вежевич. При этом итоги служебного расследования не разглашались.

Родители также обратились в комитет по образованию администрации Улан-Удэ, после чего учителю ОБЖ объявили замечание.

Накануне пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Бурятии сообщила, что «директору образовательной организации указано на неукоснительное исполнение ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», на принятие мер по недопущению случаев применения мер дисциплинарного взыскания к учащимся, не предусмотренных законом».

Администрации школы рекомендовали провести на педагогическом совете разъяснительную работу с учителями о соблюдении прав учеников на уважение человеческого достоинства.