«В определенных обстоятельствах соблюдение запретов невозможно». Минюст предложил прощать коррупцию при форс-мажоре

Коррупционные действия, совершенные при обстоятельствах непреодолимой силы, не будут считаться правонарушением. Такие поправки в законодательство разрабатывает Минюст совместно с МВД, Генпрокуратурой, Следственным комитетом и Минтруда

Как пишет 29 января РБК, цель поправок сформулирована как «освобождение физического лица от ответственности, в случае если несоблюдение им ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции, вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение вышеуказанных запретов, ограничений, требований и исполнение обязанностей».

«В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов ... невозможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством Российской Федерации не предусмотрено», — говорится в уведомлении Минюста.

Работа над поправками начала в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018—2020 годы.

Как отмечает газета «Ведомости», примеры таких обстоятельств Минюст пообещал привести после общественного обсуждения опубликованного уведомления.