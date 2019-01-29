ФАС хочет получить доступ к банковской тайне. Антимонопольщики готовят поправки в закон

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит законопроект, который предоставит ведомству законный доступ к банковской тайне. Об этом 29 января пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя начальника управления по борьбе с картелями ФАС Дмитрия Артюшенко.

​По данным издания, антимонопольное ведомство намерено предложить поправки в закон «О банках и банковской деятельности» с тем, чтобы ФАС была включена в перечень организаций, по запросу которых кредитные организации обязаны раскрывать банковскую тайну.

В Центробанке добавили, что изучат инициативу после ее поступления.

В настоящее время, отмечает издание, в законах имеется противоречие. С одной стороны, в ФАС наделена огромными полномочиями при проведении антимонопольных расследований по закону «О защите конкуренции». При этом ведомство имеет право запрашивать необходимую информацию, а широкий круг лиц обязан ему эту информацию предоставить в установленные сроки.

С другой стороны, в законе о банковской деятельности ФАС не включена в перечень госорганов, допущенных к банковской тайне. ​«Банки находятся между молотом и наковальней — так как ответ или не ответ на запрос ФАС неминуемо ведет к нарушению одного из законов», — пишет газета.

В октябре 2018 года были опубликованы разработанные ФАС поправки в Административный кодекс, по которым можно будет блокировать сайты операторов связи и интернет-компаний, если они нарушат антимонопольное законодательство и не выполнят предписание ведомства.