В Петербурге суд отказался рассматривать уголовное дело инвалида. Он нуждается в принудительном лечении

Неудачей для Следственного комитета и прокуратуры закончилась попытка рассмотреть в суде уголовное дело инвалида Михаила Никитина – участника нашумевшей истории о «сексуальном воспитании» детей-сирот.

О возврате дела Никитина и еще двух фигурантов генеральному прокурору России Юрию Чайке сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга. Они обвиняются в преступлениях, предусмотренных статьей 309 УК «Принуждение потерпевшего к даче ложных показаний».

По мнению обвинения, Никитин, Валентин Михайлов и Вячеслав Прикащиков в 2017 году угрозами убийством и другими методами запугивания давили на молодых людей, которые дали показания о том, что с 2012 по 2017 годы подвергались сексуальному насилию в детском доме Кировского района Петербурга «Центр содействия семейному воспитанию № 8». На основе этих показаний к уголовной ответственности привлечены бывший директор школы № 565 Станислав Виноградов, экс-заместитель директора детского дома Михаил Елин, выпускники школы и детского дома Кирилл Покалюк и Андрей Соловьев и Павел Прикащиков, живший в помещении школы. Их дело поступило в Кировский суд Петербурга и в настоящее время рассматривается.

Михаилу Никитину, в частности, вменили давление на одного потерпевшего. По версии следствия, он в августе 2017-го на крыше жилого дома 24 корпус 2 по проспекту Героев, держа в руке нож, потребовал от бывшего воспитанника детдома изменить показания и заявить, что сексуального насилия не было.

По данным «Фонтанки», 21-летний Никитин – выпускник скандального детдома. У него неполное среднее образование и инвалидность 3-й группы. В апреле 2018 года, когда шло следствие, ему провели амбулаторную судебную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Ее венчал диагноз, согласно которому обвиняемый не может в полной мере осознавать характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, а также не имеет возможности самостоятельно реализовать свои процессуальные права и обязанности. Медики исключили малейшую вероятность отправки Михаила Никитина в места лишения свободы, так как он нуждается в принудительном наблюдении и лечении у врача-психиатра. Следственный комитет, тем не менее, предъявил Никитину окончательное обвинение и завершил расследование, а Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение. При этом в деле не участвовал положенный фигуранту законный представитель, все следственные действия проводились исключительно с адвокатом. По информации «Фонтанки», суд посчитал права Никитина существенно нарушенными, и это стало причиной возврата дела прокурору.