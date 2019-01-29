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«Благовест» для покорителей космоса. В хищениях на создании спутника Минобороны обвинен бизнесмен из списка Титова

 

В Петербурге рассмотрят уголовное дело о хищении почти 64 млн рублей при создании космического спутника для Министерства обороны «Благовест». Под суд отдали гендиректора субподрядчика, функционеры космической отрасли проходят в деле неустановленными лицами.

Как сообщила 28 января объединенная пресс-служба судов Петербурга, бывший гендиректор компании «Инновационные композитные материалы» (ИКМ) Павел Кондаков обвиняется в преступлениях, предусмотренных статьями 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере» и 174.1 УК «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате преступления, группой лиц по предварительному сговору».

По мнению обвинения, Кондаков не позднее июня 2013 года вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, которые склонили его к участию в хищении денежных средств Минобороны, выделенных принадлежащей государству компании «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС). Это крупнейший разработчик космических спутников в России, расположен в ЗАТО Железногорск Красноярского края. В апреле 2011-го Минобороны заключило с ИСС госконтракт № Н/2/2-05-11-ДОГОЗ на разработку и создание четырех военных спутников «Благовест». Компании Кондакова ИСС передали субподряд на поставку радиопоглощающего материала, его планировали использовать для испытаний спутников в безэховых камер, построенных по принципу «стелс-технологии». Так как поставка пришлась на эпоху импортозамещения, связанного с украинскими событиями, «Инновационные композитные материалы» поставили, по версии следствия, не предусмотренные техзаданием компоненты производства фирмы из Франции Siepel S.A.S, а китайские EMI.

При этом, как считает СКР, фирму Кондакова продвигали функционеры государственного ракетстроения, помогая выиграть контракт для хищений, но ни один к уголовной ответственности не привлечен. Сумма хищений оценивается в 63,9 млн рублей.

Легализацию преступных доходов предпринимателю вменили из-за того, что денежные средства были переведены на его подконтрольные компании, в том числе британскую.

31-летний Павел Кондаков значится в списке бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который с недавнего времени берет под защиту предпринимателей, подвергнутых якобы несправедливому уголовному преследованию.

Дело Кондакова поступило в Петроградский районный суд, к производству оно пока не принято.

По контракту с Минобороны, «Информационные спутниковые системы» должны изготовить четыре военных спутника. На орбиту запущены три.

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