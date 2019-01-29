СМИ: Из России в Венесуэлу отправился самолет без пассажиров

Из московского аэропорта Внуково в столицу Венесуэлы отправился самолет авиакомпании Nordwind Airlines, ранее не летавшей по этому маршруту. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на «Новую газету» и портал Flightradar24.

По утверждению издания, на борту лайнера, способного вместить до 500 человек, не было пассажиров. При этом в рейс отправились два экипажа, что может говорить о скором вылете после прибытия. В настоящее время самолет находится над Атлантическим океаном.

МИД России не рекомендовал туристам выбирать Венесуэлу в качестве места отдыха. Туры в эту страну официально не продаются.

25 января стало известно, что российским наемникам доверили охранять президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как сообщил «Ленте.ру» атаман хуторского казачьего общества «Ховрино» Евгений Шабаев, занимающийся защитой интересов сотрудников частных военных компаний, в латиноамериканскую страну прилетели две группы наемников из Судана и Габона. Позднее в Кремле опровергли эту информацию, заявив, что «у страха глаза велики».

Ранее Мадуро отверг ультиматум стран Европы, потребовавших провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января — Австралия.