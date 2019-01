США ввели новые санкции против Венесуэлы 28 января. В частности, ограничительные меры распространятся на государственную нефтегазовую компанию PDVSA. Вашингтон заблокирует активы корпорации на семь миллиардов долларов.

Санкции коснутся правительства страны, любое политическое подразделение. агентства, включая Центральный банк Венесуэлы, а также любое лицо, которое действует в интересах "режима Николаса Мадуро".

