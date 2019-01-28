Президент Бразилии перенес операцию

Президент Бразилии Жаир Болсонару перенес хирургическую операцию, к своим обязанностям целиком он приступит 29 января, сообщает портал TN. До вторника ответственным за страну будет вице-президент Антониу Гамилтон Моурау.

Во время операции врачи удалили колостомный мешок, который Болсонару использовал из-за повреждений, полученных в результате ножевого ранения во время покушения в сентябре. "Крепко всех обнимаю, увидимся в ближайшее время! Бог нас ведет!" – написал Болсонару в Twitter.

Um forte abraço a todos e até breve! Deus no comando! 🇧🇷👍 pic.twitter.com/SegyTyNrol — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 27 января 2019 г.

Болсонару был ранен во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс 6 сентября, почти ровно за месяц до выборов. Удар ножом поразил брыжеечную артерию, которая качает кровь из брюшной полости в кишечник, что вызывало несколько очагов поражений в этом районе тела пострадавшего