Школьник, которого подожгли в подъезде дома в Москве, умер в больнице. По подозрению в поджоге арестован 16-летний

В Москве арестовали 16-летнего молодого человека, подозреваемого в поджоге сверстника в подъезде дома. Об этом сообщает столичный Следственный комитет 28 января.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Получивший 98-процентный ожог тела пострадавший скончался в больнице, пишет «Новая газета» со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошёл вечером 24 января в подъезде жилого дома по улице Берзарина в Москве. Именно оттуда в больницу доставили 15-летнего пострадавшего с поражением 98% тела. В подъезде школьник проводил время с двумя друзьями. На месте нашли пустую канистру из-под керосина.