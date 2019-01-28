Тимошенко пообещала посадить Порошенко за коррупцию

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пообещала в случае победы на президентских выборах привлечь к ответственности нынешнего главу государства Петра Порошенко за коррупцию в стране.

"Коррупция поглотила всю страну, она держится на действующем президенте Порошенко. Он будет отвечать после выборов за все: и за коррупцию при поставке техники с его заводов для армии, и за торговлю на крови. Он будет нести ответственность за то, что пять лет занимался разрушением страны", – заявила Тимошенко 28 января на брифинге в ЦИК после получения удостоверения кандидата на пост президента Украины.

Кроме того, она заявила о том, что представители окружения президента Украины Петра Порошенко раздают агитаторам в регионах по 1 тыс. грн, заключая с ними договора.

"Во всех областях, во всех районах сегодня разворачивается новая мегакоррупционная модель. Окружение, наемники Петра Порошенко сегодня по всей стране подписывают с людьми так называемые договора на агитацию и раздают людям по тысяче гривень", – заявила она журналистам, сообщает издание Страна.ua.

Предвыборная кампания стартовала 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. По последним данным, ЦИК зарегистрировала 22 кандидатов в президенты.

Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которую ЦИК уже зарегистрировал кандидатом в президенты. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Возможно, это состоится завтра.