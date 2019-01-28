Семак: Не сомневаюсь, что Ракицкий поможет нам стать сильнее

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак на сборах в Катаре высказался о новичке команды, защитнике Ярославе Ракицком.

— Я думаю, на протяжении последнее времени мы нуждались в хорошем центральном защитнике с хорошим началом атаки, с левой ногой. У нас были определенные проблемы при выходе из обороны, когда на левом фланге играл «правоногий» игрок. Сейчас я очень рад. Я разговаривал с Ярославом и рад, что он принял наше предложение. Не сомневаюсь, что он своим опытом, игровыми качествами и характером поможет нам, нашей команде, стать сильней, – цитирует наставника команды вечером 28 января официальный сайт ФК "Зенит".

Семака вовсе не смущает возраст новобранца, 29 лет. "Вы наверняка знаете, что найти на эту позицию игрока опытного, квалифицированного — очень сложно. Такой возраст позволяет центральному защитнику играть в футбол на хорошем уровне. Словом, проблем с возрастом Ярослава я не вижу. Тем более, у нас в составе есть и более возрастные игроки, – ответил прессе главный тренер и продолжил. – — Я думаю, что Ярославу потребуется немного времени на адаптацию. Во-первых, язык всегда помогает в таких вещах, а во-вторых, и российский футбол знаком Ярославу. Конечно, ему будет проще адаптироваться в сравнении с игроками, которые приезжают из других стран и континентов. Думаю, никаких проблем нет".

По его мнению, украинскому игроку хватит времени вписаться в игру команды за 10 дней, к первому матчу плей-офф Лиги Европы против «Фенербахче». "Конечно, всегда хотелось бы больше времени на работу с новичками, но у нас такой возможности нет. Поэтому постараемся как можно быстрее объяснить наши требования, наиграть взаимодействия в тех позициях, в которых нам это нужно и найти вещи, над которыми нам нужно работать", – сказал Семак.