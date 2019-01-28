Мэра Киева госпитализировали в Австрии сразу после Давоса

Мэр Киева Виталий Кличко 26 января был доставлен из швейцарского Давоса, где закончился экономический форум, в клинику в Австрии на обследование. Об этом 28 января сообщила его пресс-секретарь Оксана Зиновьева, передает телеканал "112.Украина" со ссылкой на издание LIGA.net.

"Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины", – сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что травма не связана с прогулкой на лыжах. "Детали мне неизвестны. Хирургических вмешательств не было", – сказала она.

Кроме того, пресс-секретарь не сообщила о дате возвращения мэра к своим обязанностям. При этом добавила, что в связи с тем, что произошло, мэр отложил рабочий визит в Осло.

На международном экономическом форуме в швейцарском Давосе Кличко заявил о намерении участвовать в парламентских выборах, которые должны пройти на Украине осенью текущего года.