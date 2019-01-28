Ракицкий: Очень много слышал о болельщиках "Зенита" и хочу ощутить их поддержку

Новичок "Зенита" Ярослав Ракицкий дал первое интервью в новом качестве.Его вечером 28 декабря публикует официальный сайт сине-бело-голубых.

— Я очень счастлив! Я перешел из одной топ-команды, из «Шахтера», в другую топ-команду — «Зенит». Буду делать все, что от меня зависит и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды. Чтобы команда всегда выигрывала, – сказал защитник.

Он признался в том, что советовался по поводу перехода с Мирчей Луческу, некогда главным тренером "Шахтёра" и "Зенита", а также Анатолием Тимощуком, который в 2007 году перешел из «Шахтера» в «Зенит» и сейчас работает в штабе Сергея Семака.

— С Толиком я все время на связи, а Луческу мне позвонил несколько дней назад. Он уверил меня в том, что «Зенит» — команда очень высокого уровня, что здесь — шикарные условия, стадион и все остальное.

— Что для вас самое главное в футболе и какое ваше футбольное качество вы считаете самым важным?

— Мои лучшие футбольные качества пусть выбирают тренеры, не мне об этом судить. А что касается самого любимого в футболе, то это болельщики. Я слышал очень много о «Зените» и его болельщиках и хочу ощутить их поддержку на футбольном поле. Буду биться на поле и за них тоже.