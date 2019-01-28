Мадуро готов встретиться с дьяволом ради мира с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреасу 28 января.

«Если будет необходимость встретиться хоть с самим дьяволом для того, чтобы отношения наших стран были мирными, мы это сделаем», — цитирует чиновника «Лента.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

27 января сотрудники посольства США в Венесуэле покинули страну. В свою очередь, Каракас начал процесс отзыва сотрудников дипмиссии в Вашингтоне.

Ранее WSJ и Bloomberg рассказали об участии США в перехвате власти в Венесуэле. По данным СМИ, «Секретный план» по перехвату власти спикером парламента Венесуэлы Хуаном Гуаидо запустили после того, как вице-президент США Майк Пенс гарантировал ему признание и поддержку Дональда Трампа.

23 января возглавляющий венесуэльскую оппозицию Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. В скором времени глава США Дональд Трамп официально признал Гуаидо временным венесуэльским лидером. Его полномочия также признали Канада, Бразилия, Аргентина и другие страны. Ряд стран ЕС готовы признать Гуаидо президентом Венесуэлы в случае, если вступивший в должность 10 января Николас Мадуро не объявит о проведении новых выборов.