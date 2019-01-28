Ракицкий официально перешел из "Шахтёра" в «Зенит»

Футбольные клубы «Зенит» и «Шахтер» достигли соглашения о переходе центрального защитника горняков Ярослава Ракицкого в состав сине-бело-голубых. Соглашение с футболистом рассчитано на 3,5 года.

Об этом вечером 28 января сообщает официальный сайт ФК "Зенит". "Сине-бело-голубые приветствуют Ярослава Ракицкого в Петербурге и желают удачи!", – говорится в сообщении.

Ярослав Владимирович Ракицкий родился 3 августа 1989 года в Першотравенске (Первомайске). В шесть лет начал заниматься футболом в секции родного города; в 13 — перешел в академию донецкого «Шахтера».

За основной состав горняков Ракицкий дебютировал 15 августа 2009 года в матче Кубка Украины против «Днестра». В общей сложности в «Шахтере» провел 326 матчей и забил 14 мячей. Ярослав Ракицкий — семикратный чемпион Украины, шестикратный обладатель Кубка и Суперкубка страны.

За национальную сборную Украины провел 54 матча и забил 4 мяча. Принимал участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016-го.

Ярослав Ракицкий выступает на позиции центрального защитника. Обладает поставленным ударом и первым пасом, физически крепкий и опытный футболист.