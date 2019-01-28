Самосвалы не успевают вывозить сугробы из Петербурга. Город готовится к новой снежной атаке

Рекордный по осадкам январь заставляет самосвалы выстраиваться в очередь у снегоплавильных пунктов. Для разрешения ситуации открыто несколько дополнительных площадок для вывоза снега, в том числе на полигоне «Северный», сообщается на сайте Смольного 28 января.

В ближайшие дни синоптики снова обещают Петербургу снегопады и повышение температуры до плюсовой. На совещании, посвящённом уборке города, временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов подчеркнул, что руководителям всех ответственных служб необходимо жестко контролировать уборку тротуаров и дворов и привлекать дополнительные силы.

За январь в городе выпало 90 сантиметров снега – больше, чем в январе 2011 года, который запомнился обильными снегопадами. Более 100 улиц в центре Северной столицы теперь посыпают гранитной крошкой. Социальные сети переполнены жалобами горожан на плохую уборку и шутками о покорении снежных вершин, скопившихся на городских дорогах.