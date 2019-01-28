Полковник Носов утвержден главой исполкома петербургской “Единой России”

В петербургской «Единой России» новый глава исполкома. Генсовет партии утвердил депутата петербургского парламента в этой должности. Как рассказал «Фонтанке» лидер парламентской фракции единороссов Александр Тетердинко, решение об утверждении было принято 28 января. Каких-либо вопросов назначение у московского руководства партии не вызвало.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что перед региональной конференцией «Единой России» петербургские депутаты экстренно созвали политсовет партии власти и поменяли главу исполкома. Ранее им был Александр Тетердинко, однако одновременно он совмещал этот пост с работой главой фракции.

Владимир Носов стал депутатом в сентябре 2016 года. До избрания он работал в аппарате петербургского ЗакСа, занимая пост начальника отдела специальных работ. В городском парламенте в то время ходили слухи о его связи с правоохранительными службами. До того, как попасть в парламент, руководил российской авиационной базой «Кант» в Киргизской республике, работал в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю в СЗФО (занимается, в частности охраной государственной тайны). На посту депутата за два года не написал ни одного законопроекта единолично, в 5 документах выступил в качестве соавтора. Судя по данным сайта парламента, встреч с жителями Калининского района (от него он избран) провел всего 9.