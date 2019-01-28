«Собачьи» урны, огород и скамейки с розетками. Какой будет набережная Карповки горожане и архитекторы придумали вместе

Архитекторы показали горожанам конечный вариант совместной работы - проекта набережной Карповки. «Фонтанка» посмотрела, чем решили наполнить общественное пространство.

Роман Пименов/Интерпресс

До конца 2019 года завершится благоустройство набережной Карповки напротив Ботанического сада. В разработке проекта впервые непосредственно поучаствовали все желающие. Так родилось общественное пространство с качелями для взрослых, уголком любителей поработать тяпкой и зарядными устройствами в скамейках.

Обещанное Смольным создание линейных общественных пространств, по крайней мере, в Петроградском районе, обрело конкретные очертания. Изюминка благоустройства – соучастное проектирование. Как будет выглядеть участок набережной Карповки напротив Ботсада, архитекторы и горожане придумаывали совместными усилиями. На финальной встрече 28 января проектировщики показали, что получилось. Итоги этой работы должны в ближайшее время уйти на согласование профильным чиновникам.

На первом этапе благоустройства набережной, который завершится до конца 2019 года, общественное пространство появится на четной стороне реки – участке от улицы Чапаева до Первого медуниверситета. Конкурс на проектировку выиграла компания «Нескучный сад». Идею организованно привлечь жителей к планированию набережной подала инициативная группа «Друзья Карповки».

Этот участок – длинный и узкий. Авторы наполнили его променадными функциями. Велодорожка следует параллельно пешеходной зоне. На пути водителей двухколесного транспорта запланированы парковки и станции для ремонта. Часть пешеходной зоны отдали любителям четвероногих, причем в проекте предусмотрели урны с одноразовыми мешками для сбора экскрементов.

Гуляющие смогут отдыхать на обустроенных по всей длине набережной спусках к воде, которые дополнят небольшими навесами и возможностью подключиться к Wi-Fi. Как объяснили архитекторы «Нескучного сада», от ливня укрытие полностью не спасет, но и вымокнуть до нитки не даст.

Перед второй частью проектируемого променада пути велолюбителей и пешеходов, чье соседство в парках редко когда обходится без ДТП, расходятся. Водителям приготовили правую часть пространства, примыкающую к дому №30 по набережной. На въезде их ждет специальное покрытие и трамплин, который, по замыслу, будет служить для снижения скорости и создания более разнообразного ландшафта. Аналогичное сооружение планируется поставить в конце маршрута.

Правда, уместность трамплинов вызвала дискуссию: причастные к созданию не исключали, что на спуске с трамплина желающих разогнаться велосипедистов будет немало, а зимой конструкция заледенеет и станет местом травм и падений.

Центральное ядро «широкой» части зоны – полукруглая площадка с амфитеатром. В воздухе над ним будет витать открытая сеть Wi-Fi, а в скамьях спрячутся розетки для подзарядки гаджетов.

Чуть далее расположится пергола с качелями. Архитекторы предупредили – конструкция рассчитана и на детей, и на тех, кто непрочь вспомнить юные годы. Детскую площадку разграничат по возрасту. На этапе обсуждения высказывались пожелания установить водные элементы, где, например, малыши смогли бы запускать кораблики, но проектировщики предпочли воде песок, мотивировав – в Петербурге не тот климат.

Отдельное место в общественном пространстве должен занять огород. Ставить на стол блюда из выращенного там организаторы не рекомендовали, но констатировали – высаживать на грядках можно будет все, на что хватит фантазии и дней с плюсовой температурой. Вот раздолье для тех, у кого нет дач. Но если желающих копаться в земле на регулярной основе не найдется, участок будет стоять заросшим крапивой? Но, судя по всему, среди разработчиков идеи были и активные пенсионерки.

Не обошлось без символичности. Набережную украсит многофункциональный «карп», одновременно скамья и доска объявлений.

Авторы проекта учли выезды с территории медуниверситета, которыми пользуются скорые – они будут выложены специальным покрытием и мощением. Первый мед тоже вложится в благоустройство – заменит глухой забор более легким вариантом. До 21.00 вход на территорию учреждения будет открыт. Руководству вуза, скорее всего, в ближайшее время поступят предложения увить ограду виноградом – именно такие пожелания высказывали горожане в ходе обсуждения.

В зону проектирования не попали отдельные участки территории. Белыми пятнами они не должны остаться. К примеру, на одном удобно поставить биотуалеты, да и некапитальные сооружения – теплое пространство, где гуляющие смогут попить чай и согреться в холодное время, пригодится. Может, кто в шахматы начнет играть или в шашки, – ведь раньше этим увлекались в Петербурге в каждом сквере. .

«Не какой-то там ТРК», – предупредили возможные опасения авторы проекта. Все коммуникации для установки павильона уже есть, районные власти поддержали идею еще на предыдущих этапах обсуждения.

Начало и конец проектируемой зоны отметили декоративными кинетическими фигурами, двигать которые, в основном, будет ветер.

Формат соучастного проектирования, впервые примененный в Петербурге, на удивление, нашел отклик у горожан. За три встречи участники сначала продумывали набережную мечты – без оглядки на охранные зоны теплосетей, климат, затраты на обслуживание и так далее. Затем архитекторы объясняли, что подходит для благоустройства, а что так и останется на бумаге – и почему. На второй встрече пришедших поделили на группы. Присутствовали «мамочки с детьми», «студенты», «огородники», «спортсмены», «велосипедисты» готовили предложения по функционалу, который интересен конкретным группам.

Для детской зоны просили нестандартные детские площадки, деление по возрастам. Зеленые лабиринты и оборудование, которое естественным образом поощряло бы в малышах изучение внешнего мира. Общее пожелание – место для мытья рук, интересные тренажеры, которыми смогли бы пользоваться все (в том числе, для упражнения в гребле). Студенты придумали установить SOS-кнопку, стоянки проката велосипедов. «Огородники» предлагали добавить мобильные кадки с растениями.

В будущем Карповку планируется благоустроить на всем протяжении – от Петровской набережной до Песочной. Главный архитектор «Нескучного сада» Елена Шикова рассказала «Фонтанке», что формат соучастного проектирования разработчикам понравился. Компания намерена принять участие в конкурсах на разработку остальных участков набережной. В случае победы – повторить опыт привлечения горожан к обустройству общественного пространства.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»