Грузовик врезался в отбойник на КАД. Половина внешнего кольца перекрыта

Авария с грузовиком частично перекрыла кольцевую автодорогу. Водитель врезался в разделительное ограждение и не пострадал.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД Петербурга и области, без четверти восемь 28 января на 96-м километре внешнего кольца КАД на территории Всеволожского района водитель грузовика с полуприцепом не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение.

«На данный момент перекрыты третья и четвертая полосы движения внешнего кольца», – добавили в пресс-службе.

В аварии пострадавших нет.