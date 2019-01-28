Порошенко подписал закон о порядке смены подчиненности религиозных общин

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о порядке смены подчиненности религиозных общин, сообщает пресс-служба украинского лидера 28 января.

Согласно документу, религиозная община может сменить подчиненность, если соответствующее решение принято не менее чем двумя третьими от ее состава. Эти две трети исчисляются от количества, которое необходимо для признания общего собрания полномочным. Кроме того, принятое решение должно быть заверено подписями членов религиозной общины.

Законом также определен перечень документов, которые необходимо подать в орган регистрации для регистрации устава (положения) религиозной общины.

15 декабря президент Украины Петр Порошенко сообщил о создании Автокефальной поместной православной церкви. Новую структуру возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. 6 января Константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписал томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), после чего вручил его Епифанию.

31 декабря Патриарх Московский и всея Руси Кирилл написал ответное письмо Святейшему Патриарху Константинопольскому Варфоломею, в котором выразил недоумение и возмущение действиями Константинопольского Патриархата на Украине. Патриарх Кирилл призвал Варфоломея отказаться от общения с раскольниками на Украине.