Замглавы Росимущества Петербурга не признал растрату 224 млн рублей. Декларацию о доходах он начнет составлять при свете тюремной свечи

Санкт-Петербургский городской суд оставил под стражей заместителя руководителя теруправления Росимущества Константина Калниньша. Обвинение в присвоении имущества стоимостью 224 млн рублей он не признает и увольняться не планирует.

Как уточнили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Горсуд 28 января оставил в силе постановление Московского райсуда о продлении меры пресечения Калниньшу по 20 февраля. Он обвиняется в преступлении, предусмотренном статьей 160 УК «Присвоение или растрата».

По мнению следствия, в январе-апреле 2017 года территориальное управление Росимущества заключило госконтракты с компанией «Лидер Транс Групп» на хранение обращенного в собственность государства имущества, но обвиняемые якобы распорядились по своему усмотрению ценностями на сумму не менее 224 млн рублей.

Константин Калниньш, который курирует реализацию арестованного имущества был арестован 28 апреля 2018 года, мера пресечения ему последовательно продлевалась. Как сообщил «Фонтанке» адвокат Андрей Лепеткин, работодатель предлагал его доверителю уволиться по собственному желанию, но получил отказ.

«Калниньш вину в присвоении не признал. Последнее следственное действие с нами Следственный комитет Петербурга провел в середине осени 2018 года. Держат человека в СИЗО просто так», – добавил защитник.

На сайте Росимущества арест продолжает числиться заместителем руководителя. С учетом продленной меры пресечения декларацию о доходах, которую необходимо подать до 1 апреля, ему как минимум придется начать заполнять в камере. Согласно прошлогодней декларации, годовой доход Калниньша составил 788 тысяч рублей, в собственности находятся земельный участок почти 2000 квадратных метров, гараж и треть 70-метровой квартиры. Предварительное расследование продлено до 20 февраля. Оно не завершено, обвиняемые не начали процедуру ознакомления с материалами дела.

В день ареста Калниньша СК пытался отправить в следственный изолятор гендиректора «Лидер Транс Групп» Елену Навоенко, но Московский районный суд определил ее под домашний арест, где она находится до сих пор.

В уголовном деле есть третий фигурант, предприниматель Сергей Кочкарев. Он находился под подпиской о невыезде с начала расследования. Обвинение ему предъявили через несколько месяцев, в августе 2018-го.