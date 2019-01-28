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Авто
28.01.2019 23:40
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В маленькой европейской стране выступили против больших машин

Экологическое движение Люксембурга (Mouvement ecologique или Mouveco) выступило с протестом против тенденции заполнения авторынка все более крупными и мощными автомобилями. 

В первую очередь гнев защитников окружающей среды вызывают кроссоверы, которые, как правило, обладают более мощными двигателями по сравнению, например, с хетчбэками и соответственно более высоким расходом топлива, пишет 28 января люксембургская RTL. Кроссоверы в маленьком Люксембурге  составляют примерно треть всего автопарка, хотя особо ездить на них в Великом Герцогстве некуда, бездорожья даже в европейском его понимании тут практически нет.

Вторыми в этом ряду оказались спорткары с их прожорливыми многолитровыми форсированными двигателями. В заявлении Mouveco приводятся цифры, согласно которым Люксембург находится на втором месте в Европе по количеству лошадиных сил в автомобилях на душу населения — 164 лошади на каждого жителя.

По мнению Седрика Меца, отвечающего за «молодежное» крыло Mouveco, автомобильный транспорт в стране развивается в неправильном направлении, и будущие поколения неизбежно столкнутся с последствиями такого развития. Все более крупные автомобили занимают все больше места на улицах и создают пробки – а Люксембург и так чемпион Европы по пробкам.

Экологи пытаются усовестить соотечественников и заставить их изменить привычки. Для этого, по мнению Mouveco, следует отказаться от покупки прожорливых кроссоверов и портящих воздух спорткаров в пользу более экологичных автомобилей, а то и вовсе отказаться от собственного авто.

Конечно, эти протесты какого-то маленького экологического движения в одной из самых маленьких стран Европы может показаться совершенно не заслуживающими внимания. Но европейская демократия устроена так, что власти вынуждены прислушиваться ко всем мнениям, и даже один депутат от маленькой страны способен повлиять на принятие общеевропейских законов.

Так, благодаря усилиям депутата Европарламента от Мальты Мириам Далли были принято очень жесткое решение о сокращении выбросов CO2 на 45 процентов к 2030 году. Именно это решение поставило дизельные двигатели на грань исчезновения.

От Великого Герцогства Люксембург в Европарламенте заседает шесть депутатов и один из них — от Партии зеленых. Поэтому вполне возможно, что и нам уже пора начинать беспокоиться за судьбу больших кроссоверов и спорткаров.

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