В Петербурге оценили крик Шараповой, а она оценила Петербург

Мария Шарапова с отчаянным воплем порвала в клочья первую же соперницу на теннисном турнире в Петербурге, а потом возомнила себя президентом. Отдел спорта «Фонтанки» слышал, как это было.

Мария Шарапова//Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Шарапову в Петербурге ждали давно. С первого же турнира St. Petersburg Ladies' Trophy в 2016 году генеральный директор соревнований Александр Медведев мечтал заполучить самую успешную российскую теннисистку. Тогда у турнира еще не было такого авторитета и имиджа, а потом спортсменку дисквалифицировали на два года до января 2018-го (позже наказание сократили до апреля 17-го) из-за скандала с мельдонием. В 2017 Медведев уговорил отстраненную Шарапову сыграть выставочный матч, но Международная федерация тенниса не разрешила даже этого. В итоге Шарапова доехала до Петербурга только в 2019, хотя и не без проблем https://www.fontanka.ru/2019/01/06/015/ .

Икра и матч с Медведевым

Как и ожидалось, обладательница «карьерного» Большого шлема прилетела в Петербург 24 января. Вместе с ней прибыли тренер Томас Хогстедт, спарринг-партнер Алекс Кузнецов, тренер по ОФП и мама. Как и все остальные спортсмены, Шарапова поселилась в отеле Four Seasons. Оказалось, что это первое ее посещение Северной столицы. На следующий день она провела тренировку и отправилась гулять по Петербургу в минус 14 без шапки и с голыми лодыжками. И куда только смотрела ее мама. Потом теннисистка зашла пофотографироваться в Эрмитаж и поесть бутербродов с красной икрой за 400 рублей в Мариинском театре. Заодно послушала оперу.

На следующий день ждало новое испытание. На тренировке Шараповой бросил вызов гендиректор турнира и компании «Газпром экспорт» Александр Медведев. Понятно, что отказаться от такого спарринга было невозможно. В итоге Шарапова победила в двух супер-тай-брейках (укороченный гейм до 10 очков) 10:1, 10:2. Да и в тех трех розыгрышах, которые оказались в пользу Медведева, спортсменка откровенно поддалась.

Техническая ошибка

Еще одна захватывающая история произошла вокруг Шараповой во время жеребьевки. Когда уже распределили почти всех теннисисток по парам и осталась формальность – вытащить из призового кубка, в котором находились шарики с цифрами, последний, принадлежащий Марии номер – случилась заминка. Организаторы оказались в замешательстве. Начало складываться ощущение, что в кубке осталось (или не осталось?) совсем не то, на что они рассчитывали. Ведущий пытался отшутиться, что все и так понятно, и Мария Шарапова в первом круге сразится с одним из победителей квалификации. Но другие теннисисты настойчиво попросили исполнить формальность. Организаторы опять засуетились. После подозрительных манипуляций вытащили все-таки из кубка якобы шарик с номером Шараповой и быстро его убрали. Однако через час опубликовали пресс-релиз о том, что произошла техническая ошибка и итоги жеребьевки частично пересмотрены. В результате поменялась соперница Шараповой. Ею стала бывшая россиянка Дарья Гаврилова.

– На каких только теннисных турнирах я не был, но такого еще не видел, – делился впечатлениями о технической ошибке коллега.

Бутербродов не хватило

Рожденная в Москве 24-летняя Гаврилова в прошлом подавала неплохие надежды. На ее счету одна победа в юниорском Открытом чемпионате США-2010. Но на взрослом уровне особых успехов критически мало – всего один выигранный титул. В мировом рейтинге она 46-я. 31-летняя Шарапова, после полуторалетней дисквалификации, меньше, чем за два года поднялась на 29-позицию. На последнем перед Петербургом турнире, открытом чемпионате Австралии, Мария дошла до четвертого круга, по ходу дела выбив действующую чемпионку Каролину Возняцки.

Перед матчем корт «Сибур Арены» дважды пропылесосили. Соперницы эффектно появились на арене, выйдя под пафосную музыку из освещенного разноцветными люминесцентными лампами туннеля в сопровождении танцовщиц с такими же светящимися ракетками. Девушки пожали руки. При сближении Гаврилова оказалась чуть ли не два головы ниже Шараповой. Начался матч с крика «Давай, Маша». Публики для первого дня было очень много. «Сибур Арена» была заполнена процентов на 70. Ажиотаж был и среди журналистов. Обычно в начале турнира в пресс-центре засыхали никому не нужные десятки бутербродов. В этот раз даже печенья не всем хватило.

Шарапова не церемонилась. Добавляя к мощным ударам фирменные стоны, Мария выиграла первый сет всухую – 6:0. По децибелам за россиянкой также было неоспоримое преимущество. Шумомер на смартфоне со среднего ряда показал, что при каждом ударе Мария кричала на 65-70 дцб, в то время, как Дарья – максимум на 55 дцб. После одного из истошных женских воплей камера выхватила на вип-трибуне улыбающегося вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова. Тот был явно доволен.

В перерыве к Дарье с трибуны спустился тренер и стал что-то ей объяснять. Шарапова осталась в одиночестве. Во втором сете игра была уже не в одну калитку. Гаврилова даже вышла вперед 4:3, но Шарапова быстро сумела вернуть инициативу, взяв следующие три гейма. Победа досталась Марии с общим счетом 6:0, 6:4. Напоследок она отправила зрителям несколько воздушных поцелуев.

Шапка есть. И перчатки

На послематчевую пресс-конференцию Шарапову шла в стиле Путина. Время начала общения с прессой трижды переносилось. В итоге постоянная участница различных рейтингов самых богатых женщин России все равно опоздала почти на 15 минут.

– Это нереально, что я в такой замечательный город попала первый раз в своей жизни и смогла сыграть сегодня, – дежурно рапортовала Шарапова. – Напряжение было весь матч, хоть и выиграла 6:0, 6:4. Была очень серьёзная физическая борьба. Но против Гавриловой я всегда этого ожидаю, потому что наши предыдущие матчи все такие были.

Впереди у Шараповой более серьезное испытание – 12 ракетка мира и лучшая российская теннисистка прямо сейчас – 21-летняя Дарья Касаткина. По сути, это будет битва прошлого с будущим российского тенниса.

– Я знаю, что Дарья в форме, несмотря на то что она рано проиграла в Австралии, – продолжила Шарапова. – Против неё всегда тяжело играть, особенно в России, на родине. Но я буду готова к этой игре и надеюсь, что вы все на неё придёте

В конце журналисты обеспокоились тем, что она фотографировалась без шапки.

– У меня есть шапка и перчатки, так что я готова к холодам, – успокоила нас Шарапова.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»