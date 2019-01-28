«Чистые игры»: компания друзей из Петербурга превратила сбор отходов в международную игру

30 тысяч участников, 634 тонны собранного мусора, 207 городов – таковы результаты существования некоммерческого проекта «Чистые игры». Глава Петербурга и руководитель Ленинградской области тоже получили приглашение.

Екатерина Семенихина, фото с сайта commons.wikimedia.org

В июле 2014 года петербуржец Дмитрий Иоффе поехал с друзьями поплавать на озере Вуокса в Ленинградской области. Один из островов водоема оказался очень замусоренным, и компания решила очистить его. Но вместо банального субботника решили устроить соревнование: мусор — это ценный ресурс, за которым нужно охотиться, обставляя своих конкурентов. Идею назвали «Чистые игры». Из этой поездки на озеро вырос грандиозный проект: в 2018 году в шести странах мира прошло 289 таких игр, в ходе которых 19 тысяч человек собрали 370 тонн мусора.

В первой игре поучаствовало 100 человек. Они были разбиты на тридцать команд и насобирали на островах Вуоксы почти 8 тонн отходов со стоянок туристов. «Мы не были волонтерами или экологами. Мы занимались играми. После того, как прошли первые «Чистые игры», которые всем очень понравились, мы решили продолжать это дело, и сделали вторую игру – в Петергофе. Во многом мы ее сделали за свой счет, потому что тогда еще плохо умели работать со спонсорами и партнерами», – вспоминает основатель проекта Дмитрий Иоффе.

Сегодня «Чистые игры» обросли интерактивом: в рамках каждого отдельного соревнования может быть проведен набор квестов. Нужно не просто собрать мусор, но и разделить его. За это команда получает дополнительные баллы. Чтобы набрать еще больше очков, нужно выполнить какое-то задание, например, с определенного расстояния попасть крышечками от пластиковых бутылок в корзину. Или отправить фото уже очищенного места в варианте «до» и «после». Полученные по итогам баллы можно обменять на инструменты – тележки, лопаты, сачки.

Чистые игры — чистые деньги

Любой может стать охотником за мусором, это бесплатно. Основные источники дохода «Чистых игр» составляют гранты, муниципальные контракты и спонсоры. Так, за все время своего существования проект выиграл почти 12 млн рублей, из которых 8,8 млн рублей – президентский грант. С муниципалами организаторы, как правило, работают по контрактам до 100 тысяч рублей. Более дорогостоящие соглашения разыгрываются через конкурсы, которые из-за бюрократии отталкивают активистов.

В «Чистые игры» приходят целыми компаниями. Стоимость корпоративной игры — от 150 до 600 тысяч рублей. В 2017 году их было 7, а в 2018-м это количество увеличилось до 15. Среди участников такие гиганты как «Газпромнефть», «Лента», «Норникель», «Ниссан», «Фазер», «Лореаль» и другие.

Организация одной игры может стоить от 2,5 тысяч рублей до 600 тысяч. Чтобы сделать качественное мероприятие на 150 человек – с ведущим, видеосъемкой, хоть какой-то зарплатой для организаторов, – требуется примерно 200 тысяч рублей.

«Чистые игры» не работают с политическими партиями. «Мы считаем, что в нашей стране вокруг всего, что связано с политикой, нездоровый ажиотаж, и если мы с какой-либо политической партией начнем вместе убирать мусор или подпишем партнерство, то с нами станет то же самое, что и с Марком Твеном в его рассказе «Как я избирался в губернаторы». Однако мы искренне считаем, что в каждой партии есть профессиональные люди, которые заботятся о России, природе и человеческом здоровье», – считают организаторы проекта.

С бизнесом работа построена на условиях спонсорства или проведения корпоративных игр. Тут также есть свои исключения: табачные или пивные бренды могут заказать себе только корпоративное мероприятие, но не могут на условиях спонсорства быть вовлечены в проведение общественных игр.

В 2015 году на проект обратили внимание из других городов: посыпались просьбы рассказать, как сделать игру. Так у проекта появилась франшиза, которую поначалу хотели продавать, чтобы вкладывать деньги в развитие проекта, но быстро пришли к осознанию, что в таком формате платить никто не готов. Тогда организаторы взяли на себя расходы по созданию методики, ее поддержанию и распространению, и появилась некоммерческая франшиза «Чистых игр».

«Полученные деньги тратятся на проведение игр, обучающих вебинаров, на форум для координаторов, на развитие IT-платформы (сайт и мобильное приложение), на поддержание и распространение некоммерческой франшизы в России и за рубежом, на операционную деятельность (бухгалтерия, специальные проекты, аренда офиса и прочее), на общественную деятельность и новые проекты — школьные экологические игры, экоквест «Охота на колеса» и др. Всю оставшуюся прибыль (около 10-20%) получают основатели проекта, которые при этом не получают зарплаты на постоянной основе», – рассказывает PR-менеджер проекта Никита Студилов.

Чистый мир

«Чистые игры» вышли на международный уровень в прошлом году. Началось всё с поездки на конференцию World Clean Conference в Таллине. Пообщавшись с представителями из более чем сотни стран, команда заручилась поддержкой и контактами заинтересованных людей со всего мира.

Первая иностранная игра прошла 31 марта 2018 года, но о её организации в России никто не знал. Вся команда была удивлена, потому что никакой игры там не планировалось. Оказалось, что её провела знакомая проекта, которая сейчас живет в Индии. Она работает там учителем и организовала игру для своих учеников. Таким образом, индийским школьникам досталась роль первопроходцев в международном развитии «Чистых игр». С этого момента организаторы стали внимательно следить за судьбой собственного бренда и контролировать его использование.

Следующая игра прошла в Нигерии. Местный житель Гафар (Gafar Olorunleke Odubote) познакомился с проектом на конференции в Таллине и 5 мая организовал игру в своём городе. 23 июня Гафар еще раз проводил игру, превзойдя свой результат вдвое, собрав 100 человек.

16 сентября «Чистые игры» прошли во Вьетнаме. Их провела школьница Хай Ли для учеников своей школы в провинции Хунг Йен. Игра также была неожиданной, организаторы узнали о ней, когда Ли зарегистрировала её на сайте. А произошло это 12 сентября. «Мы сразу же связались с ней и за 4 дня научили пользоваться нашим приложением, давали ей подсказки по подготовке к игре», – вспоминает руководство проекта. Также в 2018-м игры проходили в Японии, на Украине и ещё несколько раз в Индии.

«Мы прекрасно понимаем, что основная ценность нашего проекта не в самих «Чистых играх», а в тех людях, которых они помогают найти в России и во всем остальном мире», – делится соображениями Дмитрий Иоффе. Он говорит, что петербургская команда мероприятия уже не раз получала отзыв: организация игр в своем городе дает возможность получить новые навыки (организации, работы с партнерами, лидерами мнений, работа с госорганами), новые контакты (знакомятся с мэрами, губернаторами, бизнесменами), горизонтальные связи по всей стране. Однако сделать «Чистые игры» может далеко не каждый, для этого надо уметь брать на себя ответственность.

«По нашей статистике, только 20% из тех, кто к нам обратился, смогут довести дело до конца. Это означает, что тот, кто провел «Чистые игры», уже ответственный человек и заслуживает уважения», – рассказывают организаторы.

В феврале 2019 года, пока в России почти везде ещё лежит снег, «Чистые игры» планируются в Китае на острове Хайнань и в Венесуэле. В Азию петербуржцы получили приглашение от местного проекта экодеревни, а в Венесуэле игру организовывает знакомый финалист конкурса «Лидеры России» Ильмир Насретдинов.

В России первым крупным мероприятием в 2019 году станет весенний «Кубок чистоты», который пройдет 18 мая. Организаторы готовятся к нему уже сейчас. На него планируется пригласить участников из других стран.

Впрочем, 1 международный турнир в графике организаторов уже есть: 21 сентября пройдет «Кубок чистоты Балтийского моря». Хотят объединить участников из России, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Германии и, возможно, из других стран. К проекту также планируется подключить и местные органы власти. С Балтийским морем граничат три региона: Санкт-Петербург, Ленинградская и Калининградская область. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов уже дал своё согласие принять участие в «Чистых играх» и стать охотником за мусором. Александр Беглов и Александр Дрозденко пока не ответили на предложение организаторов.

«Мы нацелены на то, чтобы сделать проект всемирным. Он меняется и совершенствуется из года в год. Если поначалу «Чистые игры» были исключительно соревнованием, то сейчас они приобретают и фестивальный, и образовательный оттенок. Особое внимание сейчас уделяем IT-платформе, в частности конструктору «Чистых игр». Приложение позволяет любому человеку «собрать» элементы мероприятия, которое он хочет провести. Еще работаем над идеей перевода баллов в рубли на основе блокчейна: мы хотим, чтобы любой участник мог обменять свои баллы «Чистых игр» на финансовое пожертвование от спонсора в пользу какого-либо благотворительного проекта. Технология блокчейна позволит четко видеть, как баллы превращаются в реальные деньги и какие организации больше всего тратят на благотворительность», – рассказывает Дмитрий Иоффе.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»