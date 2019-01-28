«Денег больше нет». Что думает петербургский бизнес об идее Александра Беглова заработать триллион

Александр Беглов хочет, чтобы Петербург зарабатывал триллион. Идею удвоения то ли налоговых поступлений, то ли всего бюджета города на прошлой неделе он повторил дважды за один день. Начал он произносить волшебную цифру с 12 нулями на встрече с новым главой ФНС, а продолжил в своем первом большом интервью каналу 78.

Анатолий Жданов/Коммерсантъ

В беседе с новым руководителем Федеральной таможенной службы (ФНС) в Петербурге Александром Гнедых 24 января Беглов рассказал, что для развития города необходимо увеличить поступления в бюджет больше чем в два раза: с нынешнего уровня в 538 млрд рублей в 2018 году до 1 трлн рублей.

Каких-то конкретных предложений по удвоению доходов города от него ни бизнес, ни горожане, ни налоговая (по крайней мере, из того, что было сказано в публичном пространстве) пока не услышали. Хотя тем же вечером в телеинтервью врио повторил: «Бюджет города не соответствует статусу города, нам надо зарабатывать триллион в год, чтобы продвинуть город вперёд, и мы понимаем, как это надо сделать».

Добиваться таких показателей, видимо, придется за счет увеличения налоговых отчислений в казну Петербурга, иначе об этом не шла бы речь на встрече Александра Беглова с Александром Гнедых. Другого пути, собственно, пока не видно, ведь доходы бюджета города складываются в основном за счет налогов, в 2018 году на них пришлось 92% всех поступлений.

Самый большой источник доходов городского бюджета – налог на доходы физических лиц (НДФЛ). В 2018 году за счет него казна города пополнилась на 252 млрд рублей. Еще на 150 млрд рублей – благодаря налогу на прибыль организаций. Налог на имущество принес 56 млрд рублей, транспортный – 10 млрд рублей.

Самые маленькие вклады в бюджет (53 млн рублей и 8 млн рублей соответственно) обеспечили налог на игорный бизнес и единый сельскохозяйственный налог. Возможно, у них и правда большой потенциал для роста, но вряд ли именно они позволят в обозримом будущем выполнить наказ.

«Фонтанка» поговорила с представителями петербургского бизнеса и узнала, насколько, на их взгляд, реально добиться рекордных показателей.

Наиболее скептично настроенные эксперты напомнили, что в самом по себе удвоении бюджета никакого достижения властей может и не быть, и эта задача не обязательно решается за счет развития экономики или роста налогов. Ведь, кроме количества денег, имеет значение и их стоимость. Так, при годовой инфляции в 14% цены удвоятся всего за пять лет, и для сбора триллиона рублей в городской бюджет можно будет особо ничего не делать. По крайней мере, если зарплаты будут поспевать за инфляцией. Но пока ее уровень в стране – официально – составляет всего 4,3%, и для достижения триллиона в бюджете Петербурга придется постараться.

Первое, что приходит на ум собеседникам «Фонтанки», когда они начинают серьезно рассуждать о поставленной Александром Бегловым задаче, – «вытащить из тени» нелегальный бизнес. Но его, по ощущением самих предпринимателей, осталось уже не так много. «В тени уже почти никто не сидит. А кто там остался – речь, скорее, о мелких компаниях, – уже не выйдут. Ведь часто бизнесмен не платит налоги не потому, что он такой жадный и хочет легко поживиться, просто у него и так денег почти нет, а налоги съедят последнее», – рассуждает генеральный директор завода по переработке пластмасс им. "Комсомольской правды" Сергей Цыбуков.

Раз самый большой источник поступления денег от налогов – это НДФЛ, то, возможно, повышение доходов петербуржцев – куда более очевидный путь заметного роста налоговых поступлений. А поскольку государство (в том числе городские структуры) – один из крупнейших работодателей, то к нему в первую очередь и должен быть обращен вопрос о росте зарплат. Такому решению бы очень обрадовались предприниматели, ведь оно серьезно стимулировало бы потребление, а вслед за этим и доходы бизнеса, который также стал бы платить больше уже своих собственных налогов.

Однако такой простой – на первый взгляд обывателя – ход, конечно же, очень далек от реальности. Во-первых, денег, чтобы увеличивать зарплаты, у государства (и у бизнеса) просто нет. А во-вторых, кратный рост доходов и потребления во мгновение ока «съест» дополнительные доходы бюджета от налогов за счет роста инфляции.

Еще один очевидный, но гипотетический вариант того, как повысить собираемость налогов, – налоговая реформа. «Чтобы приблизиться к цифре 1 трлн рублей, можно изменить налоговую систему и придумать варианты поборов. Но федеральный закон таких изменений не предполагает», – напоминает Сергей Бодрунов, директор Института нового индустриального развития им. Витте.

Он считает, что единственный способ увеличить бюджет от поступления налогов – наращивать объемы производства, однако существующие условия не предполагают двукратного экономического скачка. Напротив, Минэкономразвития прогнозирует замедление роста российского ВВП до 1,3% в 2019 году, а согласно базовому прогнозу министерства, экономика в 2020 году будет расти на 2%, и начиная с 2021 темпы роста достигнут 3%.

«При всех возможных усилиях Петербурга, мы не сможем вырасти значительно больше, чем вся страна. Поэтому невозможно говорить о том, что мы на 100% увеличим объем производства. Если только это не перспектива десятилетий», – считает Сергей Бодрунов.

В вопросе увеличения бюджета города можно обратиться к опыту Валентины Матвиенко. В годы ее губернаторства крупные компании страны перерегистрировали свои главные офисы и перебрались в Петербург.

Тогда законодательство позволяло платить налоги по месту нахождения основного производства, и в городе появились такие налогоплательщики, как «Сибур-холдинг», «Совкомфлот», Банк ВТБ и «Газпром нефть».

«При Валентине Матвиенко стало понятно, что сейчас в город пойдут деньги, решение об этом было принято на высшем уровне. Поэтому к нам переехали окологосударственные компании и стали платить налоги в казну Петербурга. Как известно, деньги у нас выделяются под фамилию, а не под город», – считает Игорь Добрых, генеральный директор ЗАО «ПРиСС» – крупнейшей петербургской компании на рынке ремонта и строительства инженерных сетей.

По словам Сергея Бодрунова, в том случае, когда речь идет о серьезном увеличении любых экономических показателей, все понимают: результат может быть только следствием реформы или структурных изменений. «Если нет связки "решение-следствие", то любые озвученные цифры – это просто постановка задачи или заявление, имеющее отношение к предвыборной кампании», – считает он.

Из того, что Александр Беглов сам назвал в качестве решения по пополнению городской казны, – получение денег из федерального бюджета. «Мы должны идти в фарватере федеральных программ, чтобы федерация могла участвовать в развитии города. Мы должны затаскивать федеральные деньги для развития своей инфраструктуры. Мы должны соответствовать требованиям, которые сейчас позволяют привлечь федеральные деньги в город», — объясняет временный градоначальник в недавнем телеинтервью. Он привел в пример корректировку стратегии развития Петербурга, в результате которой во втором чтении удалось включить в планы города участие в национальных проектах и федеральных программах в рамках «майских указов» Владимира Путина.

«А если у нас нет документации, если нет правильных направлений в стратегии, если мы даже о них не говорим, то как средства приедут в наш город?» – задается вопросом Александр Беглов. И сам же отвечает: «Да никак не придут. Надо двери открыть, а двери нет».

Однако и рост участия Петербурга в федеральных программах и нацпроектах вряд ли принесет городскому бюджету искомый триллион. Даже в самых смелых мечтах чиновники пока не представляют цифру больше 700 млрд рублей: согласно последнему закону о бюджете Петербурга, принятому в ноябре прошлого года, в 2019-м в казну города должно поступить 591 млрд рублей, в 2020-м – 637 млрд, а в 2021-м – 696 млрд рублей.

Татьяна Жданова, специально для «Фонтанка.ру»