Мужчина, обливший краской памятник "вежливым людям" в Крыму, оказался киевлянином

Мужчина, обливший краской памятник "Вежливым людям" в Симферополе, содержится в изоляторе временного содержания, его права полностью соблюдаются, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Гражданин Украины, проживающий в Киеве, в ночь на 28 января облил красной краской памятник в Симферополе. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания в Симферополе, где его порядок и условия содержания под стражей полностью соблюдаются", – сказала Москалькова "Интерфаксу".

По ее словам, задержанному обеспечено трехразовое питание, за медицинской помощью он не обращался, спальное место у него имеется.

В настоящий момент ему предъявлено обвинение в вандализме, в течение трех суток ему будет избрана мера пресечения.

"В мой адрес от него никаких жалоб и обращений не поступало. Он не скрывает, что недоволен ситуацией в Крыму, положением людей. Хочет дать некую политическую огласку, поэтому определенный элемент провокации здесь имеет место. Но для меня как уполномоченного главное, чтобы не было нарушений процессуального законодательства и условий содержания под стражей", – отметила омбудсмен.

Нетрезвый мужчина облил краской памятник «Вежливым людям» в Симферополе в минувшее воскресенье, 27 января. Монумент отмыли коммунальные службы.

Памятник «Вежливым людям» установили в Симферополе в 2016 году в честь воссоединения Крыма с Россией. Монумент располагается возле здания парламента Крыма. Монумент представляет собой скульптуру военного, девочки с цветами и кота.

Крым стал российским регионом по итогам референдума весной 2014 года. Киев результаты голосования не признает и считает полуостров временно оккупированной территорией.