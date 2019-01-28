«Трансаэро» вернуло своим работникам львиную долю долга по зарплатам

Долги по оплате труда в размере более 663 млн рублей перед 5953 работниками погасила компания «Трансаэро». Об этом сообщается на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры 28 января.

По данным ведомства, шесть миллионов рублей выплачено работникам, продолжающим трудовую деятельность на авиапредприятии, 647 млн рублей — бывшим сотрудникам. К концу 2018 года размер задолженности составлял более 700 млн рублей. Как отмечают сотрудники прокуратуры, дело сдвинулось с мёртвой точки с приходом нового конкурсного управляющего, уже в январе текущего года.

В 2017 году авиакомпания «Трансаэро» признана банкротом и в настоящее время находится в процедуре конкурсного производства. После банкротства возбудили уголовное дело о растрате и злоупотреблении полномочиями.