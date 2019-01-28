Шарапова победила бывшую соотечественницу в первом круге St. Petersburg Ladies Trophy 2019. Впереди более сложное испытание

Российская теннисистка Мария Шарапова в двух сетах взяла верх над Дарьей Гавриловой, которая с 2015 года выступает за Австралию. Встреча закончилась со счетом 6:0, 6:4 в пользу Марии.

Матч продолжался 1 час 48 минут. На счету Шараповой пять эйсов, шесть двойных ошибок. Во втором круге Мария сразится с третьей ракеткой турнира Дарьей Касаткиной. Матч состоится 30 января.

Женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2019 пройдет с 28 января по 3 февраля. Призовой фонд — 823 тысячи долларов. Турнир проходит в Северной столице с 2016 года. Чемпионками турнира становились Роберта Винчи, Кристина Младенович и Петра Квитова.