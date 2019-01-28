Отец и трое сыновей найдены мертвыми в палатке на льду водохранилища на Урале

На Белоярском водохранилище под Екатеринбургом обнаружены тела четырех человек — отца и троих сыновей. Они приехали на рыбалку и погибли в собственной палатке.

— При внешнем осмотре признаков криминальной смерти нет, тела направлены на вскрытие, чтобы установить давность и точную причину смерти. Предварительная версия — мужчины скончались от отравления угарным газом, вероятно, образовавшимся в ходе эксплуатации газовой горелки, — сообщили E1.RU 28 января в пресс-службе областного следственного комитета.

По данным издания, погибшим было 65, 42, 40 и 35 лет. Они были опытными рыбаками. Несколько дней назад один из них снял на видео установку новой палатки на льду.