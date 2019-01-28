Кадыров о дравшемся "за Россию и Бога" бойце Емельяненко: «Он больше занимался политикой и самопиаром»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал поражение бойца MMA Федора Емельяненко, который согласовал свое участие в международном турнире с Владимиром Путиным. Оценка спортсмена получилась двусмысленной.

Кадыров в своем Telegram-канале вечером 28 января выразил сожаление поражением Емельяненко в финале Гран-при Bellator американцу Райану Бейдеру через 35 секунд после начала боя.

«Некогда грозный «Последний Император» выглядел совершенно беспомощно. И я не нахожу в этом ничего удивительного. В последнее время он больше занимался политикой и саморекламой, чем спортом. И в результате разочаровал миллионы болельщиков в разных уголках мира. В том числе и меня!» – написано в заявлении Кадырова.

Пользуясь случаем, глава Чечни упомянул открытый в Грозном клуб «Ахмат» и позвал Емельяненко на сборы.

После боя, который состоялся 27 января рано утром по московскому времени, спортивная пресса опубликовала комментарий президента бойцовской серии Bellator Скотта Кокера. Функционер вспомнил, что согласие на Гран-при Емельяненко дал только после разговора с Владимиром Путиным.

«Когда я ему позвонил, он сказал, что ему необходимо поговорить с Владимиром Путиным на этот счет. Да, он так сказал. Он объяснил это тем, что есть программа развития ММА в России. Я ответил: «Ок, буду ждать». Он в итоге согласился. Сказал, что дерется для России, для Бога», – цитируют СМИ Кокера.

В октябре 2016 года начался заочный конфликт Кадырова и Емельяненко после проведенных в Грозном детских боев. Чиновник активно популяризовал это зрелище, спортсмен, занимавший в то время пост президента Союза MMA, выступал резко против. Команда Кадырова назвала Емельяненко петухом и мешком дерьма. Следующим витком конфликта стало демонстративное приглашение в «Ахмат» младшего брата Емельяненко, Александра, отбывшего срок за преступление сексуальной направленности.