Петростат: Реальные доходы петербуржцев за год упали на 3,3%

Реальные доходы петербуржцев в ноябре 2018 года упали на 3,3% по сравнению с ноябрем 2017 года. Об этом говорится в материалах «Петростата», опубликованных 28 января. Всего за 11 месяцев показатель снизился на 1,2% по сравнению с январем – ноябрем 2017-го.

При этом номинальная заработная плата в ноябре выросла на 7,6%, в годовом выражении до 58 310 рублей. Реальная заработная плата — только на 4%.

При этом работодателям удалось сократить долги перед сотрудниками почти на треть. На 1 января петербургские предприятия не выплатили своим работникам 129,2 млн рублей, что на 31,8% меньше, чем год назад.

А вот число безработных выросло. На конец декабря такой статус в Северной столице имели 12 тысяч человек. Это на 1,7% больше, чем года назад, и на 10,7% больше, чем месяцем ранее.