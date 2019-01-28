Сенатор Клишас допускает уголовную ответственность за неуважение к властям

Автор законопроекта о штрафах, внесудебной блокировке СМИ за «фейковые новости» и административных арестах за «явное неуважение к властям», сенатор Андрей Клишас, готов расширить список санкций за упомянутые правонарушения, вплоть до уголовной ответственности.

«Не подействует административная ответственность – предложу уголовную», – заявил в интервью «Фонтанке» Андрей Клишас.

Раскрывать параметры уголовных санкций за деяния, до сих пор ненаказуемые даже административно, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству не стал. «Это мы с вами обсудим позже», – уточнил представитель правительства Красноярского края в Совете Федерации.

Подробности читайте в интервью с Андреем Клишасом на «Фонтанке» в ближайшее время.

В минувший четверг, 24 января, Государственная дума приняла в первом чтении законопроект сенаторов Андрея Клишаса, Людмилы Боковой и депутата Госдумы Дмитрия Вяткина, по которому, в частности, вводятся штрафы за неуважение к обществу и власти от 1 до 5 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. Кроме того, генпрокурор может потребовать блокировки ресурсов, которые намеренно распространяют «недостоверную информацию».

Уточнить определения «размытых» терминов и понятий этого законопроекта депутаты договорились ко второму чтению, которое состоится не раньше, чем в конце февраля. Обсуждение законопроекта вызвало широкий общественный резонанс. Министерство цифрового развития, Генпрокуратура и ряд других государственных структур до первого чтения высказывали сомнения в целесообразности принятия документа. Однако за принятие законопроекта высказались 336 депутатов, 44 были против, и лишь один воздержался.