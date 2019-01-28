Похитителем картины Куинджи оказался предприниматель из Феодосии. Он задолжал налоговой 250 тысяч рублей

Задержанный по подозрению в краже картины Куинджи из Третьяковской галереи Денис Чуприков является индивидуальным предпринимателем. ИП он зарегистрировал в августе 2017 года по профилю оказания электромонтажных работ, следует из базы данных СПАРК.

Также Чуприков владеет московской компанией «Мегаполис» в Москве, которая специализируется на оптовой торговле. В базе Федеральной службы судебных приставов за мужчиной числятся долги почти на 255 тысяч рублей.

По данным РБК, на момент задержания Чуприков находился под подпиской о невыезде в связи с уголовным делом по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Кроме того, в октябре прошлого года он привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Ранее МВД опубликовало видео задержания подозреваемого. На камеру мужчина заявляет, что не нарушал, не привлекался и понятия не имеет, что стало причиной пристального внимания силовиков. «Я плохо помню, наверное, надо освежить память», – после паузы говорит он.

27 января в Третьяковской галерее исчезло полотно художника Архипа Куинджи из собрания Русского музея. Посетители музея не сразу поняли, что стали свидетелями кражи. Их смутила https://www.fontanka.ru/2019/01/28/028/ уверенность снимающего со стены полотно мужчины.

Подозреваемого задержали через сутки в посёлке Заречье Московской области. По предварительной информации, поклонником Куинджи он не является, зато хорошо понимал ценность картины. Её нашли на стройке в Одинцовском районе столицы. Полотно не пострадало. Картина скоро вернётся в Русский музей.