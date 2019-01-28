Хельсинки зовёт попариться. Полсотни финских бань откроют свои двери всем желающим в День сауны

В Хельсинки 9 марта пройдёт традиционный День сауны, когда владельцы парных, в том числе частных, приглашают к себе погреться всех желающих, причём бесплатно.

«В прошлом году в нашем мероприятии приняли участие около 50 саун и 3000 человек. Пока предсказать точные цифры сложно — регистрация открылась только в пятницу [25 января], но думаю, мы ожидаем примерно столько же и в этом году», – рассказал «Фонтанке» организатор Дня сауны Яакко Блумберг.

Владельцы саун регистрируют свою парную на сайте, где желающие, в свою очередь, могут забронировать время посещения. Бесплатно открывают двери своих бань и отели, но они, как правило, запрещают приносить свою еду и напитки, предлагая угоститься в своем баре.

В этот день в финской столице и её городах-спутниках Вантаа и Эспоо можно опробовать и необычные парные: в передвижных автобусах, на кораблях, в палатках, которые могут стоять чуть ли не у здания парламента, и даже на колесе обозрения.