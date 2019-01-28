Массовый «замес» на Володарском мосту собрал 3-километровую пробку. На месте реанимация

Несколько автомобилей и трактор стали участниками ДТП на Володарском мосту в Петербурге, сообщают очевидцы. Пробка в сторону Дальневосточного проспекта растянулась на несколько километров – плотно уже от Пражской улицы.

Как рассказали «Фонтанке» читатели, вечером 28 января на Володарском мосту в направлении метро «Улица Дыбенко» столкнулись 4 машины: «Пежо» с разбитой правой стороной на средней полосе, два белых внедорожника и «ГАЗель» в правом».

Участники группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают, что в «замес» попал еще и трактор: «На подъеме трактор задел ковшом «Авео», а в середине моста две машины разлетелись по углам, один в заборе на обочине, второй с отбитым задним бампером посередине дороги». Один из белых внедорожников – Ford – «начал загораться», добавляют очевидцы.

На месте ДТП работают ГИБДД и машина реанимации. Подробности произошедшего уточняются. Очевидцы отмечают, что часть правого ряда на мосту сильно засыпана снегом, и предполагают, что это могло стать одной из причин аварии.

Фотографии группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" | Питер Онлайн | СПб

ДТП затруднило и так напряженную дорожную ситуацию. По данным «Яндекс.Пробок», плотная – «красная» – пробка к Володарскому мосту тянется уже более трех километров, стоит и въезд на мост с проспекта Обуховской Обороны.

В целом в Петербурге сейчас 9-балльные пробки, загруженность дорог превысила обычную на 2 балла. Особенно крупная пробка собралась на Большой Пороховской улице, Ириновском проспекте и Рябовском шоссе – затор растянулся на 5,2 километра.