"Трансстрой" показывает пример "Метрострою". Компания оспорила расторжение договора на строительство депо "Южное"

Первый строитель депо "Южное" доказал, что город неправомерно расторг с ним контракт. Аргументы подрядчика напоминают о претензиях "Метростроя" к Смольному.

Александр Коряков/Коммерсантъ

Верховный суд подвел черту под спором Смольного и АО "Корпорация "Трансстрой", который растянулся на два года. Три инстанции последовательно встали на сторону компании, а в конце января решивший довести дело до конца комитет по развитию транспортной инфраструктуры увидел перед собой определение ВС: комитету и подведомственной ему дирекции транспортного строительства отказано в передаче кассационных жалоб для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам.

Завершение эпопеи вокруг депо "Южное" тем более интересно, что происходит на фоне крушения другого впавшего в немилость подрядчика города – "Метростроя". Две компании исторически встречались на одних объектах – они вместе достраивали дамбу, вместе толкались на конкурсе по строительству депо, не говоря уже о стадионе на Крестовском, где "Метрострой" сменил конкурента в качестве генподрядчика, после чего ряд вопросов пришлось улаживать в судах. Именно после ухода "Трансстроя" с будущей "Газпром Арены" дорожки двух компаний принципиально разошлись. "Трансстрой" утонул в судах со Смольным и антимонопольщиками, которые внесли его в реестр недобросовестных поставщиков, параллельно лишившись и контракта на депо. "Метрострой" нагрузили заказами (хотя и со второго раза), "Южное" ему не отдали (привлекли "ЛенСпецСМУ") и бережно повели его через ухабы авральной стройки, чтобы только не споткнулся перед мундиалем.

Новость о расторжении контракта на депо появилась в начале декабря 2016 года. Дирекция ссылалась на то, что подрядчик срывал сроки выполнения, не заключил договор на поставку оборудования для тягово-понизительной подстанции, а также не выполнил предписания об устранении выявленных недостатков. Через пару дней сама компания заявила об отказе от подряда и направилась в суд оспаривать первый шаг города. Если со стадионными процессами у "Трансстроя" не заладилось, то в случае с "Южным" суды сразу встали на его сторону. Правда, отспорить около 300 млн убытков от простоя техники и неоплаченых, по мнению компании, работ до сих пор не удалось, это дело успело пройти три судебные инстанции.

Само по себе решение Верховного суда для Смольного не фатально, соглашение так и так расторгнуто. "Контракт (теперь. – Прим. ред.) считается расторгнутым на основании одностороннего отказа АО "Корпорация "Трансстрой" от 09.12.2016, – говорят в дирекции транспортного строительства. – В связи с принятием АО "Корпорация "Трансстрой" самостоятельного решения об одностороннем отказе от исполнения контракта дирекция не рассчитывает на предъявление требований подрядчика о компенсации имущественных потерь. Требования, связанные с неустойкой, дирекции не предъявлялись".

Однако судебный спор, начинавшийся в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу, завершается в совершенно другом пейзаже. "Метрострой" выпал из числа доверенных компаний, эхо предфутбольного аврала докатилось до него и до пассажиров, рабочие получают деньги только после вмешательства Смольного и Следственного комитета, почти все контракты города с компанией разорваны. В связи с последним обстоятельством "Метрострою" может пригодиться позитивный опыт "Трансстроя", который успешно оспорил расторжение договора. Доходит до буквальных совпадений в формулировках. "Данные действия продиктованы некомпетентностью заказчика, который сделал все для того, чтобы завести ситуацию в тупик", – заявлял "Метрострой", предсказывая иски к заказчику. Летом 2016 года структуры "Трансстроя", отвечая на претензии Смольного по стадиону, говорили о проявлениях "пещерной некомпетентности заявителя".

Первая инстанция, утверждая правоту "Трансстроя", опиралась в основном на то, что уведомление о расторжении контракта было доставлено подрядчику с нарушением установленной процедуры. Смольный несколько обескураженно заявлял, что "все это не имеет значения и все это не важно для настоящего спора" (цитата из судебного решения).

А вот в решении апелляционного суда содержатся выражения, на которые может обратить внимание "Метрострой", нежданно-негаданно оказавшийся в одной лодке с "Трансстроем". К тому времени была привлечена строительно-техническая экспертиза, так что разговоры пошли дальше того, кто конкретно расписывался за получение письма от комитета.

"Просрочка выполнения подрядчиком отдельных этапов работ обусловлена ненадлежащим исполнением заказчиком встречной обязанности по предоставлению технической документации, – сообщается в решении суда. – Имевшаяся в распоряжении подрядчика техническая документация не позволяла приступить к строительству кабельных линий 10 кВ, сетей низкого напряжения, тягово-понизительной подстанции и тяговой сети 825 В, верхних строений парковых путей, наружных сетей канализации, внутриплощадных тепловых путей". Ранее "Метрострой" тоже заявлял о непредоставлении "рабочей проектно-сметной документации, без которой невозможно осуществление сдачи выполненных работ и многое другое".

"Результаты работ, в которых выявлены недостатки, приняты по актам... без замечаний, – отвергается еще один довод дирекции. – Недостатки работ, не относящиеся к скрытым, не были оговорены в этих актах, в связи чем заказчик утратил право на предъявление требований, связанных с качеством соответствующих работ". Здесь сразу вспоминаются более тысячи замечаний к "Новокрестовской" и "Беговой", которые накопились с лета. Учитывая, что акты подписаны, может встать вопрос, насколько скрытыми были эти недостатки и можно ли было их зафиксировать невооруженным глазом.

Надо ли говорить, что этот спор, как и будущие суды "Метростроя", не способен приблизить запуск самого депо или новых станций подземки. Заявления Смольного о том, что сроки не сдвигаются и "Южное" откроется в январе 2018 года, можно сложить в ту же коллекцию, где лежит и сам Фрунзенский радиус. Фиолетовая линия не удержалась в сроках, сейчас ее обещают достроить к лету, но и насчет этого уверенности нет. Депо, в которое она должна упираться, ждали в конце января, но не дождались, и здесь "Метрострой" точно ни при чем. Как утверждают в КРТИ, "Южное" построено на 100%, однако разрешения на ввод в эксплуатацию до сих пор нет, идут экспертизы.

Николай Кудин,

"Фонтанка.ру"